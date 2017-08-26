Подтверждено проведение боя Ломаченко – Ригондо

Авторитетный портал BoxRec подтвердил проведение поединка между чемпионом мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василием Ломаченко и чемпионом WBA во втором легчайшем весе, двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Гильермо Ригондо.

Об этом сообщает ХSport.

«Бой состоится 9 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене «Madison Square Garde»», вместительностью 20,789 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Официальным транслятором поединка станет телеканал ESPN, а весовой категорией выбран дивизион Ломаченко.

Отмечается, что чемпион IBF в весе белгород-днестровца Василия Ломаченко Джервонта Дэвис заявил, что Ригондо имеет всё, чтобы побить Ломаченко.

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