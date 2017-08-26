Одесские новости 26.08.2017 17:17
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Одесса вошла в «Зону турбулентности»

В Одессе стартовала биеннале современного искусства «Зона турбулентности».

Как сообщает корреспондент Одесса News, праздник современного искусства проходит в Музее современного искусства Одессы с 26 августа по 30 сентября.

За это время на разных площадках, в частности, в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А.В.Блещунова, Всемирном клубе одесситов, пройдут выставки современного искусства, образовательные программы, лекции, дискуссии, встречи с художниками, перформансы и кинопоказы.

Организаторы информируют, что в программе Одесской биеннале примут участие более сотни художников из 32 стран. Такое разнообразие программы стала возможной благодаря плодотворной совместной работе музеев, галерей, художников, кураторов и партнёров биеннале.

Как сообщала Одесса News, среди участников — одесситы Роман Громов, Дмитрий Эрлих, Вадим Бондаренко (Бондеро), Анатолий Ганкевич, Дмитрий Дульфан, Николай Карабинович, Николай Лукин, Сергей Белик, Олег Димов, Владимир Кожухарь, Франсуаза Оз, Богдан Перевертун и другие. Участвуют также украинские художники Никита Кадан, Борис Михайлов, Гамлет Зиньковский, Давид Чичкан и Дан Перйовши (Румыния), Николя Вионне (Швейцария) и Кристофер Томпсон (США).

Фото: Думская

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