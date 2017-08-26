Одесские новости 26.08.2017 15:23
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Ноу-хау по-белгород-днестровски: пограничники обнаружили подводный спиртопровод

Во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники отдела «Лиманское» в Одесской области обнаружили шланг длиной более полукилометра.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, трубопровод был проложен с Республики Молдова до Украины в направлении Днестровск – Лиманское.

С помощью шланга диаметром 32 мм злоумышленники вероятно планировали незаконно перемещать спирт с Молдовы в Украину.

«Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и ещё не использовался, поскольку шланг был новым и пустым и не содержал характерного запаха спирта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трубопровод был надёжно закреплён на молдовской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали лишь часть шланга – до линии государственной границы. Протяжённость изъятой трубы составила 540 метров.
Правоохранители пытаются установить причастных к найденному трубопроводу лиц.

Фото и видео: Госпогранслужба

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