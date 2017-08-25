Одесские новости 25.08.2017 15:33
Нет комментариев

В Затоке сточные воды сливаются в лиманы

Рабочая группа по вопросам экологии, природопользования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Одесского областного совета выехала в Затоку по фактам слива нечистот в лиманы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

«В частности, члены рабочей группы установили три точки слива сточных вод в акватории Шаболатского и Днестровского лиманов со стороны размещённых поблизости баз отдыха. Также была получена информация о сливах нечистот в Чёрное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попадания сточных вод в лиман нанесён вред местной экосистеме: была уничтожена значительная популяция лиманной рыбы, в частности, осетровой, окуней, плотвы и кефали.

По выводам комиссии составлен акт проверки.

Комментарии

комментарий

Теги:, ,
В Затоке сточные воды сливаются в лиманы 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесские новости 23.08.2017 09:41

Тилигульский лиман соединят с морем в октябре 2017 года

В Одесской области на Тилигульском лимане завершается первый этап реконструкции канала, соединяющего водоём с морем.…

Читать дальше
Главные новости 15.08.2017 18:13

После сильных осадков временно не рекомендовано купаться на пляжах Одессы

Управление Госпродпотребслужбы рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах Одессы. Как сообщает ведомство в…

Читать дальше
Главные новости 11.08.2017 16:39

Морская вода на одесских пляжах соответствует санитарным нормам

На городских пляжах Одессы вода отвечает нормативным требованиям. Об этом сообщает Управление Госпродпотребслужбы в г.…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews