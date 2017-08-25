В Затоке сточные воды сливаются в лиманы

Рабочая группа по вопросам экологии, природопользования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Одесского областного совета выехала в Затоку по фактам слива нечистот в лиманы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

«В частности, члены рабочей группы установили три точки слива сточных вод в акватории Шаболатского и Днестровского лиманов со стороны размещённых поблизости баз отдыха. Также была получена информация о сливах нечистот в Чёрное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попадания сточных вод в лиман нанесён вред местной экосистеме: была уничтожена значительная популяция лиманной рыбы, в частности, осетровой, окуней, плотвы и кефали.

По выводам комиссии составлен акт проверки.

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