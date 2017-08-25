Одесские новости 25.08.2017 14:18
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Спасатели вытащили из автомобиля пострадавших в ДТП в Одессе

24 августа в 05:06 в Службу спасения «101» от дежурного полиции пришло сообщении, что в Одессе на перекрёстке ул. Корнюшина и ул. Кордонной произошло столкновение двух автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, понадобилась помощь спасателей по извлечению пострадавших из автомобиля.

Прибывшее пожарно-спасательное подразделение 9-й государственной пожарно-спасательной части установили, что вследствие столкновения легкового автомобиля «Mitsubishi Outlander» с грузовым «МАЗом» один человек погиб и два пострадали.

«Спасатели с использованием специального инструмента срезали двери легковика и вытащили травмированного водителя и погибшего пассажира. Пострадавших бригадой скорой медицинской помощи доставлено в медицинские учреждения г. Одессы», -говорится в сообщении.

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