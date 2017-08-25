Мировые новости 25.08.2017 10:44
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Отныне в канадских паспортах будет графа «третий пол»

Канада приняла решение официально разрешить указывать во всех документах, кроме мужского и женского, еще и третий пол.

Об этом заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хусен, сообщает Укринформ.

«Все канадцы должны иметь возможность безопасно быть тем, кем они есть, жить согласно гендерной идентичности и выражать свой гендер по собственному желанию. Вводя пол «Х» в государственных документах, мы делаем важный шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения», — сказал Хусен.

В его ведомстве добавили, что уже с конца августа министерство иммиграции станет первым государственным органом, который позволит вносить в документы поправку с указанием пола «Х», то есть неопределённо. Со временем новые правила будут распространены на все государственные агентства и департаменты.

Добавим, что ранее Канада уже позволила заявителям-иностранцам указывать третий пол в иммиграционных документах, которые называются электронной авторизацией путешественников (eTA). Сегодня же это решение было расширено на все канадские документы.

Обещание ввести на федеральном уровне идентификационные документы, где помимо мужского и женского, будет еще и третий пол, Джастин Трюдо сделал еще в начале лета. Вскоре после этого самая населённая провинция страны — Онтарио — тоже пообещала разрешить указывать в водительских правах третий пол.

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