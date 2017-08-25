Гройсман со своим коллегой из Молдовы встретятся в Одессе

В начале сентября в Одессе запланирована встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом.

Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook премьер Гройсман после телефонного разговора со своим коллегой из Молдовы.

«У нас хорошая динамика межгосударственного взаимодействия, работаем над реализацией целого ряда масштабных совместных проектов. Договорились продолжить диалог уже в ближайшее время на полях Международной транспортной недели в Одессе, которая начнёт свою работу 8 сентября этого года»,- написал премьер.

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