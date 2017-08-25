Одесские новости 25.08.2017 19:44
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Долг платежом красен – доказала Одесская военная прокуратура

Военная прокуратура Южного региона Украины заставила субъект хозяйственной деятельности – ООО «Строймарин» вернуть военным более 4-х миллионов гривен задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Южное управление капитального строительства МО Украины, размещённое в Одессе, осуществляло хозяйственные отношения с ООО «Строймарин». Невыполнение указанным ООО ранее взятых на себя обязательств привело к необходимости уплаты Министерству обороны Украины 4,1 млн. грн., подтверждённой решением хозяйственного суда, принятым по иску военной прокуратуры Южного региона Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО «Строймарин» выплатил Управлению лишь 1,8 миллиона гривен, а остальную часть – 2,3 миллиона – долгое время не возвращало, благодаря бездеятельности должностных лиц государственной исполнительной службы.

Терпение прокуратуры лопнуло и она подала в хозяйственный суд заявление о возбуждении производства о банкротстве «Строймарины» и иск против должностных лиц государственной исполнительной службы.

И тогда дело сдвинулось с мёртвой точки – государственные интересы защищены, судебное решение полностью выполнено. Южное управление капитального строительства Министерства обороны получило свои 2,3 миллиона гривен.

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