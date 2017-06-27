Одесские новости 27.06.2017 18:11
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Водным салютом в аэропорту Одессы встретили первый рейс из Тель-Авива

26 июня Sun d’Or International Airlines начала выполнять прямые рейсы Тель-Авив-Одесса-Тель-Авив.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса», по традиции, первый рейс встречали водным салютом. стер5

Персонал аэропорта поздравил экипаж цветами. У борта воздушного судна представители аэропорта и авиакомпании торжественно разрезали праздничный торт.стер3стео6

По словам генерального представителя авиакомпании EL AL Israel Airlines в Украине Олега Максимова, «в компании ожидают, что маршрут Тель-Авив-Одесса-Тель-Авив будет пользоваться большой популярностью, так как спрос на данное направление только растет. Уже сейчас авиакомпания рассматривает возможность увеличения частоты полетов в будущем».

«Мы рады приветствовать наших давних партнеров и рады тому, что у одесситов появилось больше возможностей посетить с визитом гостеприимный Израиль», — сказал Виталий Портянко, директор ООО «Международный аэропорт «Одесса».стер7

Отмечается, что полёты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам на воздушных судах типа Boeing 737-800 в компоновке — 185 кресел туристического класса. Вылет из Одессы в 9:45, прилет в Тель-Авив в 12:30, вылет из Тель-Авива в 5:55, прилет в Одессу в 08:40 по местному времени. Продажа авиабилетов на рейсы доступна в агентской сети и на сайте перевозчика.

Как сообщала Одесса News, с 9 июля 2017 года украинская авиакомпания YanAir, открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Одесса-Тель-Авив-Одесса.

Для справки. Sun d’Or International Airlines базируется в международном аэропорту Тель-Авива имени Бен-Гуриона и полностью принадлежит авиакомпании EL AL Israel Airlines.

Фото: Международный аэропорт «Одесса»

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