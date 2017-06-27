Порошенко назначил стипендии 120 паралимпийцам, в том числе и одесситам

Президент Украины Пётр Порошенко назначил стипендии 120 паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам, в том числе из Одесской области.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«Постановляю: назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам», — говорится в документе.

Среди одесситов: КАТЫШЕВ Руслан – бронзовый призёр ХV летних Паралимпийских игр 2016 года по лёгкой атлетике (в размере 10 тысяч гривен), ЧЕРВОНЕНКО Анатолий – серебряный призёр чемпионата мира 2016 года по борьбе вольной (в размере 9 тысяч гривен), ВОРОБЬЁВА Любовь Анатольевна – тренер сборной команды Украины по плаванию и тренер серебряного призёра ХV летних Паралимпийских игр 2016 года Савцовой В.В. (в размере 6 тысяч гривен), ОРЛОВА Татьяна Георгиевна – тренер сборной команды Украины по лёгкой атлетике и тренер бронзового призёра ХV летних Паралимпийских игр 2016 годау Катышева Р.В. (в размере 10 тысяч гривен).

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