Главные новостиОдесские новости 27.06.2017 11:08
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Одесский суд отпустил на свободу одного фигуранта в деле о похищении нардепа

Апелляционный суд Одесской области 26 июня отпустил под домашний арест Анатолия Слободяника, подозреваемого в подготовке похищения народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом сообщил экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко в Facebook.

Кроме того, по его словам, 27 июня апелляционная инстанция приступит к рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении второго фигуранта дела – Александра Кушнарёва.

«Есть инфа, что его тоже должны выпускать», — сообщил Стерненко.

Активист призвал всех неравнодушных горожан придти под стены Апелляционного суда, чтобы «поприветствовать такого чудесного человека и поблагодарить нашим судьям».

Как сообщала Одесса News, депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарева и отставного генерала Анатолия Слободяника подозревают в организации похищения нардепа Алексея Гончаренко. Злоумышленники приехали на место, где должен был находиться Гончаренко, с кислотой и молотками — они хотели обезобразить Гончаренко, лишить его зрения и повредить коленные чашечки.

Фото: Пушкинская

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