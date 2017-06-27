АнонсыГлавные новости 27.06.2017 17:21
Одесса вечерняя иллюминация
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Что одесситов ждёт в выходной день 28 июня

Одессу 28 июня, в День Конституции, ожидают фестивали, цирк, концерты, и, конечно же, море.

Фестиваль фестивалей «Хочу в Одессу», стартовавший 24 июня, подводит итоги.

28 июня с 12:00 до 15:00 — гала-концерт и торжественная церемония награждения дипломами участников фестиваля «Хочу в Одессу» в Одесском областном академическом русском драматическом театре (ул. Греческая, 48). Вход на концертные программы — свободный.odessa-img-4923963 Cropped

28 июня одесский фестиваль хоровой музыки «Радость» приглашает в литературный музей (Золотой зал) и в Городской сад с 18:00 до 19:30. Выступит Камерный хор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра (художественный руководитель – Зоя Томсон). В концерте будет исполнен Реквием французского композитора XIX-XX столетий Альфреда Брюно. 1498123642_1225
А Одесская областная филармония с 19:00 до 21:00 приглашает на IV Международный музыкальный фестиваль «BLACK SEA MUSIC».

На Карантинной аркаде в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко с 11:00 начнутся военно-спортивные игры.

Концерт оркестра Одесского муниципального театра духовой музыки имени народного артиста Украины О. Салика, посвящённый Дню Конституции Украины, состоится в Городском саду в 16:30.

Впервые в Одессе грандиозное Extreme Show цирка «Кобзов». В программе колумбийские артисты с невероятными акробатическими трюками внутри и снаружи гигантской конструкции — «Колесо смерти». «Тесла-шоу» — зрелище, которое никого не оставит равнодушным! Человек покоряет разряды настоящей пятиметровой молнии. «Сферы смелости» — невероятное мото-шоу от лучших артистов Латинской Америки. Шоу пройдет в цирковом городке ТРЦ «Ривьера». SKV_9444-1024x683

Хорошего настроения!

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