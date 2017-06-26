Жизнь на берегу моря в Одессе

В самом сердце Приморского района расположился новый дом премиум-класса с пентхаусами и панорамными видами на живописное побережье и историческую часть города — Клубный дом Граф, который по праву считается архитектурной изюминкой Одессы, продолжающей ее историческое наследие времен екатерининского расцвета.



Одно из достоинств Клубного дома Граф – это потрясающие виды на морское побережье, подчеркнутые панорамными стеклами и деревянными французскими ставнями, смягчающими обеденное солнце и создающие игру теней в закатные часы.

Уникальность локации и комплектации Клубного дома Граф дополняется большим выбором планировочных решений, которые выполнены по современным нормам эргономики и мировых стандартов, что обеспечивает максимальный комфорт и уют для жильцов. Есть квартиры, как с большими открытыми террасами, так и с французскими шаговыми балконами, а главное — предусмотрена возможность свободной планировки – под Ваш индивидуальный вкус.

Клубный Дом GRAF – это стремление к гармоничному балансу между эстетическим и функциональным, поэтому особое внимание уделено не только внешнему виду здания, но и удобству внутренних планировок.

Технические характеристики:

• Монолитный каркас, с заполнением красным кирпичом;

• Отделка наружных стен травертином;

• Утепление экологически чистой минеральной ватой;

• Грузопассажирские бесшумные лифты;

• Энергосберегающие стеклопакеты;

• Автономная система отопления.

Застройщик позаботился не только о максимальном комфорте своих жильцов, но и о выгодных условиях покупки. Стоимость жилья в Клубном доме Граф составляет от 1600 у.е. за м², при этом предусмотрена индивидуальная система скидок, а рассрочка предоставляется без увеличения цены. Также предусмотрены скидки при полной оплате стоимости квартиры.

Клубный дом Граф – это закрытая охраняемая территория, где Вы и Ваша семья будут чувствовать себя в безопасности. Зеленый и тихий двор без машин и ландшафтный дизайн радуют глаз. Фонтан и детскую площадку во дворе обрамляют газоны, удобные скамейки и цветочные клумбы. Для Вас и Ваших друзей предусмотрена большая зона отдыха с местом для барбекю, где можно будет устраивать уютные посиделки и детские дни рождения.

На первом этаже Клубного дома Граф предусмотрен бассейн, хамам и финская сауна, а также просторный центральный холл-лобби – здесь Вас и Ваших гостей в любое время дня встречает приветливый консьерж, а для посетителей устроена комфортная зона ожидания с небольшим кафе.

Клубный дом Граф – это Дом с Твёрдым характером, создан для тех, кому не нужно уже ничего доказывать, кто ценит качество и комфорт, удобство и красоту. Жить в классическом центре Одессы с колоритной архитектурой у самого моря – это жить в Клубном доме Граф.

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