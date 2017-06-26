Одесские новости 26.06.2017 15:03
Погранпункт Кучурган
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Угнанные в Португалии и Венгрии престижные иномарки оказались в руках одесских пограничников

В Одесской области пограничники обнаружили выкраденные в Португалии и Венгрии автомобили.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что обе иномарки — «BMW» и «Фольксваген» были задержаны в субботу, 24 июня, в пункте пропуска «Кучурган» пограничниками Белгород-Днестровского отряда.

«За рулём обоих транспортных средств направлялись в Украину наши соотечественники. Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиле «BMW» 1996 года выпуска и «Фольксваген» 2007 года выпуска молдавской регистрации сработала база данных Интерпола. Оказалось, что они были выкрадены в Португалии и Венгрии», — говорится в сообщении.

Водителей вместе с машинами передали полиции.thumb_news_20170625_102930_1498375770

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