Судью Малиновского райсуда Одессы оставили под стражей: малина кончилась

Николаевский суд, рассматривающий дело о взяточничестве судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана, продлил обвиняемому действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

«Заводским районным судом г. Николаев продлено действие меры пресечения судье Бурану А.М. в виде содержания под стражей и Селихову А.В. в виде домашнего ареста, обвиняемых в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды по ч. 4 ст.368 УК Украины. Адвокаты подзащитного не явились на судебное заседание, поэтому прокуроры САП привлекли адвоката из первичной правовой помощи», — говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что указанное решение было принято 23 июня, в соответствии с требованиями действующего законодательства, за день до истечения срока действия предварительных предохранительных мер.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и суд, лишены возможности продлевать срок действия меры пресечения до истечения срока действия предыдущего постановления суда. При таких обстоятельствах распространенные в социальных сетях заметки о том, что прокуроры САП сознательно не продлевают сроки меры пресечения, не отвечают как фактическим обстоятельствам, так и требованиям законодательства», — заявили в ведомстве.

Как сообщала Одесса News, 31 марта 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, пойманного 29 марта в Одесской области на взятке в полмиллиона гривен. Судья тогда открыл огонь по группе захвата. После этого он, воспользовавшись статусом неприкосновенности судьи, скрылся с места происшествия. 31 марта Верховная Рада разрешила его арестовать. В июле 2016 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Бурана. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах, а также в угрозе убийства сотрудников НАБУ во время исполнения ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 345 УК Украины).

«По этому же делу за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины, обвиняется сообщник судьи-коррупционера», — говорится в сообщении.

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