Главные новостиОдесские новости 26.06.2017 13:04
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Нацбанк передал базу отдыха в Затоке участникам АТО

Национальный банк Украины продолжает сбывать непрофильные активы и передаёт в ведение Министерства обороны Украины базу отдыха «Южные зори» в пгт. Затока Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

«Национальный банк продолжает фокусироваться на ключевых функциях, свойственных центральному банку. База отдыха «Южные зори» — не исключение. Это подтверждено решением Правления центрального банка о её выводе за пределы НБУ. Убеждён, что освобождаясь от непрофильных активов, Нацбанк в этом станет образцом для других государственных организаций,- отмечается в сообщении.- Мы всегда искренне помогаем украинским военным и надеемся, что база отдыха понадобится для отдыха нашим героям-участникам АТО и их близким».

Отмечается, что Министр обороны Украины Степан Полторак во время своей рабочей поездки в Одесскую область осмотрел эту базу вместе с представителями НБУ и подчеркнул, что уже нынешним летом военнослужащие боевых подразделений-участники АТО вместе с семьями могут отдохнуть на берегу Чёрного моря в Затоке.24b73b3292f0c293c2b4527218b92fc4c0d1ce47

Для справки. Комплекс строений базы отдыха «Южные зори» состоит из 10 отдельных строений разного назначения: домики и номера отдыха, кафе, помещения административного и хозяйственного обслуживания. Площадь застройки зданий базы отдыха составляет 924,68 м². Общая площадь – 1510,10 м². Объект находится в хорошем состоянии.

Видео: Военное ТВ Украины
Фото: МОУ

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Нацбанк передал базу отдыха в Затоке участникам АТО 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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