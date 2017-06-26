Нацбанк передал базу отдыха в Затоке участникам АТО

Национальный банк Украины продолжает сбывать непрофильные активы и передаёт в ведение Министерства обороны Украины базу отдыха «Южные зори» в пгт. Затока Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

«Национальный банк продолжает фокусироваться на ключевых функциях, свойственных центральному банку. База отдыха «Южные зори» — не исключение. Это подтверждено решением Правления центрального банка о её выводе за пределы НБУ. Убеждён, что освобождаясь от непрофильных активов, Нацбанк в этом станет образцом для других государственных организаций,- отмечается в сообщении.- Мы всегда искренне помогаем украинским военным и надеемся, что база отдыха понадобится для отдыха нашим героям-участникам АТО и их близким».

Отмечается, что Министр обороны Украины Степан Полторак во время своей рабочей поездки в Одесскую область осмотрел эту базу вместе с представителями НБУ и подчеркнул, что уже нынешним летом военнослужащие боевых подразделений-участники АТО вместе с семьями могут отдохнуть на берегу Чёрного моря в Затоке.

Для справки. Комплекс строений базы отдыха «Южные зори» состоит из 10 отдельных строений разного назначения: домики и номера отдыха, кафе, помещения административного и хозяйственного обслуживания. Площадь застройки зданий базы отдыха составляет 924,68 м². Общая площадь – 1510,10 м². Объект находится в хорошем состоянии.

Видео: Военное ТВ Украины

Фото: МОУ

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