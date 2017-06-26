Главные новостиОдесские новости 26.06.2017 17:47
1-flag-armenii-b Cropped
Нет комментариев

Геннадий Труханов встретился с Генконсулом Армении в Одессе

26 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Армения в Одессе г-ном Гайком Гуляном.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между городами-побратимами Одессой и Ереваном.

«В Одессе проживает многочисленная армянская диаспора. Так как города Одесса и Ереван — города-побратимы, мы обсудили вопросы более тесного сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах», — прокомментировал Гайк Гулян. 1K6A90331K6A90381K6A9047

Комментарии

комментарий

Теги:,
Геннадий Труханов встретился с Генконсулом Армении в Одессе 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

picturepicture_43725995142627_82400 Cropped
Главные новости 26.06.2017 12:46

Одесса просит у Германии гумпомощь для больниц и технику для уборки снега

Делегация из Одессы нанесла визит в город-побратим Регенсбург (Германия) во главе с первым вице-мэром Одессы…

Читать дальше
litva-ua (1)
Одесские новости 19.06.2017 18:15

В Городском саду встречались мэры Одессы и Клайпеды

В Одессе прошла встреча городского головы Геннадия Труханова и мэра города Клайпеды г-н Витаутаса Грубляускаса.…

Читать дальше
news_20170615_141001_1497525001 Cropped
Главные новости 15.06.2017 16:13

В Одессе встретились главные пограничники Украины и Венгрии

15 июня в Одессе состоялась встреча Главных Пограничных Уполномоченных Украины и Венгрии Виктора Назаренко и…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews