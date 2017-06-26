Геннадий Труханов встретился с Генконсулом Армении в Одессе

26 июня Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Армения в Одессе г-ном Гайком Гуляном.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между городами-побратимами Одессой и Ереваном.

«В Одессе проживает многочисленная армянская диаспора. Так как города Одесса и Ереван — города-побратимы, мы обсудили вопросы более тесного сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах», — прокомментировал Гайк Гулян.

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