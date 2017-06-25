Тарутинские степи в Одесской области станут государственным заповедником

Министр обороны Украины Степан Полторак в рамках своего визита в Одесскую область вместе с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым осмотрели заповедные территории «Тарутинской степи» и пришли к выводу о государственной защите этих земель.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Отмечается, что до 2004 года Тарутинские степи были частью полигона Министерства обороны, позже Тарутинская райгосадминистрация перевела их в земли запаса. Часть участков сдали в аренду, а в 2012 году на 5 тысячах гектаров создали заказник местного значения «Тарутинская степь».

Далее Минобороны эти земли хотел вернуть себе в судебном порядке, однако экоактивисты считают, что заповедные территории с разрешения оборонного ведомства разоряются, и на данный момент уничтожено 2 тысячи га заповедной зоны.

«Ни в коем случае разорения «Тарутинской степи» не будет. А после создания этого заказника государственного значения, он будет защищён соответствующими документами. Мы это явление остановили! Тут должен быть и полигон, и степь. Есть наше общее чёткое видение, что он (заповедник — ред.) будет до 6 тысяч гектаров», — подчеркнул Максим Степанов.

Министр обороны, как сообщает пресс-служба МОУ, заявил, что «Тарутинскую степь» никто трогать не будет – она останется под охраной государства. Но люди, которые уже составили договоры на обрабатывание земель, непосредственно входящих в территорию полигона, могут работать и дальше».

«Единственное требование — своевременно платить налоги и главное — не красть. Чтоб не было, когда договор подписан на 300 га, а разорено 400!» — подчеркнул Полторак.

Как сообщала Одесса News, в рамках визита Степан Полторак посетил военный городок в Болградском районе, военные аэродромы в Болграде и Арцизе.

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