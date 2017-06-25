Одесса отмечает День молодёжи

В последнее воскресенье июня в Одессе, как и по всей Украине, отмечается День молодежи, а также День молодежных и детских общественных организаций.

Как сообщает корреспондент Одесса News, в рамках программы празднования Дня молодёжи по распоряжению Одесского городского головы в ночном клубе «Итака» подвели итоги конкурса красоты «СтудМисс Одесса 2017″, в котором приняли участие 24 студентки из различных учебных заведений города.

Организаторами конкурса выступили Молодежная организация «ЛАЙТ» совместно с оргкомитетом конкурса «СтудМисс Украины», при поддержке Совета ректоров Одесского региона.

В этом году темой конкурса стала киноэпопея «Звёздные войны». Победительницей конкурса стала студентка ОНУ им. Мечникова Алина Куренкова.

Первой вице–мисс стала Анастасия Добчанская (ОНМедУ). «Бронза» досталась студентке Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Анна Карпенко.

Победительница конкурса будет представлять Одессу на конкурсе «СтудМисс Украина», где будет соревноваться с другими красавицами за право участвовать в «World Miss University 2017».

В рамках Дня молодёжи сегодня в Одессе можно приобщиться к международному легкоатлетическому спортивно-массовому мероприятию «Одесский полумарафон -2017″, который проходит по центральным улицам города, попасть на Дерибасовской на фестиваль молодёжи.

Фото: Таймер

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