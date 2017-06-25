Одесские новости 25.06.2017 11:08
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Одесса отмечает День молодёжи

В последнее воскресенье июня в Одессе, как и по всей Украине, отмечается День молодежи, а также День молодежных и детских общественных организаций.

Как сообщает корреспондент Одесса News, в рамках программы празднования Дня молодёжи по распоряжению Одесского городского головы в ночном клубе «Итака» подвели итоги конкурса красоты «СтудМисс Одесса 2017″, в котором приняли участие 24 студентки из различных учебных заведений города.

Организаторами конкурса выступили Молодежная организация «ЛАЙТ» совместно с оргкомитетом конкурса «СтудМисс Украины», при поддержке Совета ректоров Одесского региона.v_odesse_vibrali_samuyu_krasivuyu_studentku_foto_3358

В этом году темой конкурса стала киноэпопея «Звёздные войны». Победительницей конкурса стала студентка ОНУ им. Мечникова Алина Куренкова. v_odesse_vibrali_samuyu_krasivuyu_studentku_foto_8789

Первой вице–мисс стала Анастасия Добчанская (ОНМедУ). «Бронза» досталась студентке Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Анна Карпенко.

Победительница конкурса будет представлять Одессу на конкурсе «СтудМисс Украина», где будет соревноваться с другими красавицами за право участвовать в «World Miss University 2017».

В рамках Дня молодёжи сегодня в Одессе можно приобщиться к международному легкоатлетическому спортивно-массовому мероприятию «Одесский полумарафон -2017″, который проходит по центральным улицам города, попасть на Дерибасовской на фестиваль молодёжи.
Фото: Таймер

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