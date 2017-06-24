В Одесской области на Дунае задержаны браконьеры с крупным уловом рыбы

На реке Дунай пограничники Измаильского отряда задержали двух браконьеров с рыбой на 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что погранотряд «Вилково» Измаильского отряда обнаружил браконьеров во время совместного рейда с сотрудниками Госрыбохраны.

Горе-рыбаки попались на горячем — как раз во время перегрузки улова с лодки на внедорожник «Санг Йонг».

В улове нашли занесенные в Красную книгу 2 стерляди и 2 севрюги, а также почти 150 рыбин других пород.

«Сумма нанесенного ущерба государству составила более 200 тысяч гривен», — сообщается в публикации.

Дальнейшую судьбу браконьеров решит суд.

Как сообщала Одесса News, днями в Одесской области пограничники обнаружили 2 километра браконьерских сетей, в которых погибли дельфины.

Фото: Госпогранслужба

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