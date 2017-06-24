В Одесской области на Дунае задержаны браконьеры с крупным уловом рыбы

На реке Дунай пограничники Измаильского отряда задержали двух браконьеров с рыбой на 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что погранотряд «Вилково» Измаильского отряда обнаружил браконьеров во время совместного рейда с сотрудниками Госрыбохраны.
Горе-рыбаки попались на горячем — как раз во время перегрузки улова с лодки на внедорожник «Санг Йонг».
В улове нашли занесенные в Красную книгу 2 стерляди и 2 севрюги, а также почти 150 рыбин других пород.
«Сумма нанесенного ущерба государству составила более 200 тысяч гривен», — сообщается в публикации.
Дальнейшую судьбу браконьеров решит суд.
Как сообщала Одесса News, днями в Одесской области пограничники обнаружили 2 километра браконьерских сетей, в которых погибли дельфины.
Фото: Госпогранслужба