Одессу 25 июня ожидают фестивали, цирк, полумарафон…

В воскресный день — 25 июня — одесситов и гостей города ждёт поистине фестивальный день, а также всемирно известный цирк «Кобзов», культурные и спортивные праздники.

Фестиваль фестивалей «Хочу в Одессу» приглашает выбрать мисс Туризма, посетить морской фестиваль, а также фестивали близнецов, фонтанов, хоровой музыки, одесской музыки, экологический праздник. И это ещё не всё!

Вас ждут увлекательнейшие спортивные соревнования — по плаванию «Черноморская жемчужина», международный полумарафон, а также выставочные залы с новыми вернисажами, концерты на любой вкус…

Итак, 25-28 июня в Одессе пройдет фестиваль «Хочу в Одессу». Это яркое, красочное, масштабное мероприятие, объединяющее фестивали различной направленности, многочисленные культурные события, мастер-классы и многие другие фольклорные, спортивные, танцевальные и музыкальные мероприятия.

В этом году главным событием фестиваля «Хочу в Одессу» станет международный конкурс «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea», который пройдёт до 28 июня на площади возле памятника Дюку де Ришелье. В конкурсе примут участие более 20 представительниц разных стран, среди которых — обладательницы наград национальных и международных конкурсов красоты.

На пляже Ланжерон» 25 июня с 12 до 24 часов – международный танцевальный фестиваль UCRÂNIA DANÇA KIZOMBA FESTIVAL – 2017.

25 июня в дендропарке Победы с 10 до 21 часа – одесский морской фестиваль.

25 июня в Городском саду всеукраинский фестиваль «Зримая песня Украины». Начало в 12 часов и до 19 вечера.

25 июня с 12 до 20 часов на площадке «Ракушка» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко состоится фестиваль украинской этнической культуры, народного творчества и прикладного искусства «Лавка мастеров».

А на пляже «Аркадия» — фестиваль фонтанов 225 июня с 20 до 22 часов.

25 июня с 7 утра до 14 часов дня можно приобщиться к международному легкоатлетическому спортивно-массовому мероприятию «Одесский полумарафон -2017″, который пройдёт по центральным улицам города.

25 июня с 11 до 22 часов на Дерибасовской фестиваль молодёжи.

25 июня в парке имени Шевченко на площадке «Ракушка» международный фестиваль «RISING STARS». В его рамках пройдёт международный фестиваль капоэйры «A MARE TA CHEIA» и Международный чемпионат по брейкингу и стрит джем по уличным танцам. Всё это с 15 до 22 часов.

25 июня (10.00-12.00 и 17.00-19.00) фестиваль одесской музыки на площади у памятника Дюку де Ришелье.

На нескольких площадках готовятся организаторы к проведению Первого Международного фестиваля творческих хореографических коллективов «Жемчужина Черноморья»: 25 июня на площади у памятника Дюку с 19.00 до 22.00.

25 июня Одесса будет принимать главное беговое событие города — ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017.

25 июня — пешеходная экскурсия «ДВОРЦЫ ОДЕССЫ» с 10:00 до 13:00. Встреча желающих попасть на неё у Музея западно-восточного искусства, ул. Пушкинская, 16. Регистрация по ссылке. Справки по телефону: +38 (093) 120-02-62. Длительность мероприятия 3 часа. Стоимость: 50-70 грн. Дополнительно по желанию оплачивается вход в Дом ученых (50 грн взрослый, 25 грн детский).

С 24 июня впервые в Одессе грандиозное Extreme Show цирка «Кобзов». В программе колумбийские артисты с невероятными акробатическими трюками внутри и снаружи гигантской конструкции — «Колесо смерти». «Тесла-шоу» — зрелище, которое никого не оставит равнодушным! Человек покоряет разряды настоящей пятиметровой молнии. «Сферы смелости» — невероятное мото-шоу от лучших артистов Латинской Америки. Шоу пройдет в цирковом городке ТРЦ «Ривьера». Билеты можно купить здесь. Цена от 99 грн.

Весёлого воскресенья!

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