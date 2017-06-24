Katya Chilly Group в Одессе: музыка в тишине и тишина в музыке

1 июля в Одессе, в Зеленом театре, будет звучать голос из самого сердца украинской нации — Katya Chilly Group.

Современная украинская певица, музыкант и композитор, выступающая под сценическим именем Катя Chilly выпустила четыре альбома, получивших значительное внимание прессы и публики.

В марте 2001 года Катя выступила с концертной программой в Лондоне, где дала более 40 концертов. Её выступление в прямом эфире транслировала компания BBC. Эта компания также сняла клип (live) певицы, который год транслировался в эфире канала.

Большой летний концерт под открытым небом Зеленого театра! Зрителя ждут изысканная смелость, изящное естественное могущество, музыка в тишине и тишина в музыке.

Всё это есть у Katya Chilly Group. Их сердце является аккомпанементом. Их дом — мир. Их путь — музыка.

Билеты есть во всех кассах города стоимостью от 200 до 650 гривен.

А также здесь.

Начало концерта в 20.00.

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