Одесские новости 24.06.2017 09:08
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Еще один подозреваемый в «деле 2 мая» предстанет перед судом

22 июня в суд был направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в массовых беспорядках 2 мая 2014 года, который скрывался от правоохранителей на протяжении трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным ведомства, еще одним подозреваемым в участии в кровавых событиях 2 мая является Степан Гурьев. Его обвиняют по ч. 2 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей).

Отметим, что на сегодняшний день в Одесском СИЗО находятся шестеро обвиняемых по «делу 2 мая».

Напомним, что С. Гурьев был задержан 10 марта 2017 года и взят под стражу на 60 суток, после чего этот срок был продлен.

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