Международный полумарафон в Одессе меняет график движения транспорта

24-25 июня в Одессе будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением международного полумарафона ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017.

25 июня Одесса будет принимать главное беговое событие города — ArcelorMittal Odesa Half Marathon 2017. В связи с этим движение автотранспорта на маршрутах бегового мероприятия будет ограничено накануне и в день события.

Перекрытие транспортного движения — одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, около 2000 участников мероприятия, среди которых есть дети, получают гарантию безопасности на трассе забега. Организаторы полумарафона в Одессе, компания Run Ukraine, рекомендует водителям планировать заранее свое передвижение по альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.

24 июня:

Ул. Ришельевская и ул. Ланжероновская будут перекрыты с 7:00 утра 24 июня до 20:00 25 июня.

25 июня, в день бегового мероприятия будет ограничено движение на следующих улицах:

ул. Ришельевская (с 0:00 до 20:00)

ул. Ланжероновская (с 0:00 до 20:00)

ул. Бунина (с 7:00 до 14:00)

ул. Пушкинская (с 7:00 до 14:00)

ул. Большая Арнаутская (с 8:00 до 8:20)

ул. Успенская (с 8:00 до 11:40)

ул. Канатная (с 8:00 до 12:15)

ул. Маразлиевская (с 8:00 до 12:00)

парк “Черноморец” (с 8:00 до 12:00)

ул. Генуэзская (с 7:45 до 9:35)

пл. 10 апреля (с 8:00 до 9:30)

ул. Академическая (с 8:00 до 9:40)

Французский бульвар (с 7:30 до 9:25)

ул. Леонтовича (с 7:30 до 8:45)

Лидерсовский бульвар (с 7:30 до 12:00)

Приморский бульвар (с 8:00 до 12:30)

Воронцовский переулок (с 8:00 до 12:30)

ул. Екатерининская (с 8:00 до 12:30)

Внимание! На вышеуказанных улицах будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного. Организаторы забега извиняются за неудобства, связанные с ограничением транспортного движения и приглашают 25 июня жителей и гостей Одессы в «Стартовый городок», который будет расположен возле Одесского национального академического театра оперы и балета. Там болельщики смогут поддержать участников из разных уголков Украины и мира.

Стать частью большого бегового праздника может каждый!



Комментарии

комментарий