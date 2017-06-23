Одесские новостиУкраинские новости 23.06.2017 20:32
Луценко
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Луценко: Доказательств преступления одесского нардепа Дейдея достаточно

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что у него есть достаточно доказательств для привлечения к ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея, уроженца города Рени Одесской области.

Об этом Луценко сказал сегодня в Житомире на брифинге после совещания с региональными прокурорами, сообщает Укринформ.

«САП прислал мне материалы о его (Дейдее — ред.) незаконном обогащении на около 4,5 млн грн. Я отправил эти материалы назад, поскольку не усматривал доказательств относительно этого обогащения. Семья господина Дейдея задекларировала прибыли в 1,5 млн грн, его жена взяла кредит на 3,5 млн грн, и при этом приобрели определенное имущество на 6 млн грн. Сейчас доказательства мне предъявили: по имеющейся у следствия НАБУ и САП информации, кредит был фальшивым», — рассказал гепрокурор.

По словам Луценко, «по всем 5 депутатам (Лозовой, Довгий, Дейдей, Поляков, Розенблат — ред.) достаточно доказательств для привлечения к ответственности, и думаю, их будет достаточно для подозрения».

“Я не охочусь за отдельными фракциями или политиками. Закон один для всех. Несколько дней назад я это продемонстрировал путем подписания пяти представлений на народных депутатов. Представления на всех народных депутатов, в действиях которых есть признаки преступления, и прокурор считает доказательства достаточными для подготовки подозрения, будут мной подписаны», — уверил Луценко.

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