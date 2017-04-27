Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 10:52
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В подрыве склада в Балаклее подозревают одесского журналиста

Одесский журналист и бывший политзаключенный Артем Бузила с иронией прокомментировал сообщение, появившееся в украинских СМИ, о своей причастности к организации недавних взрывов на военном складе в Балаклее Харьковской области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я себя в жизни три раза ощущал суперменом. Когда в первый раз поцеловался, когда купил первую машину, и когда прочитал — вот это. Оказывается, я не только отделяю Западную Украину, поднимаю бузу в Бессарабии, курирую продажных депутатов, взрываю консульства в Луцке, но и устроил теракт в Балаклее. Граждане Украины: за скорым повышением цен, ростом недовольства жителей, ценами на газ и даже признанием паспортов ЛДНР Россией тоже стою я. Р.S. Что они там курят?», — написал Бузила.

Отметим, что в СМИ прошла информация о том, что украинские хакеры взломали телефонную переписку кремлевского чиновника Инала Ардзинбы с Артемом Бузилой, в которой тот якобы получал инструкции от Ардзинбы по вопросу диверсии на военном складе в Балаклее.

Переписка была опубликована в сообществе Евромайдан — Украинская революция Чести и Достоинства Нации.

«Седня ночью закроем вопрос. Аппараты готовы. Специалисты проверенные. Осечек быть не должно. На 10 км примерно разлетаться будет. В соседней Вербовке даже будет хорошо слышно. И видно. С утра ждите хороших новостей», — говорится в диалоге.

Как ранее сообщалось, в 2015 году Артём Бузила обвинялся одесскими правоохранительными органами в сепаратизме в связи с участием в работе «Народной рады Бессарабии».

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