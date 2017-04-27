Одесский нардеп Скорик: 2 мая стало навсегда трагическим, памятным днём для украинцев

Экс-председатель Одесской областной государственной администрации, глава национального комитета Партии развития Украины и народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Николай Скорик отметил, что 2 мая навсегда останется трагическим и памятным днём, в котором не будет места политике.

Об этом передаёт Moldavanka.

«Я считаю, что второе мая стало навсегда трагическим, памятным днём, и в этот день никакой политики быть не должно, нужно дать людям любых политических мировоззрений почтить память тех людей, которые погибли с обеих сторон, каких политических бы взглядов они не придерживались», — отметил нардеп.

В тот день в Доме профсоюзов на Куликовом поле заживо сгорели 48 человек. Скорик отметил, что украинцам в знак солидарности необходимо проявлять уважение и пообещал дать ход должному расследованию дела 2014-го года.

«Это то, что я вижу по второму мая как гражданин Украины, как одессит и как народный депутат Украины. Возможно, в каких-то горячих головах и будут попытки провокаций, но наша позиция («Оппозиционного блока» — ред.) будет такая, как я сказал. Сами мы, конечно, будем присутствовать», — сказал он.

Для справки. Партия «Оппозиционного блока» проводит последовательную работу, чтобы добиться должного расследования трагических событий в Одессе, обращаясь в Европейский суд по правам человека.

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