Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 16:43
Суд Весы
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Киевский суд продолжит заседание по делу Мартыненко-Перелома 3 мая

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве в отношении Николая Мартыненко и Сергея Переломы состоится 3 мая.

Об этом отмечается на сайте Апелляционного суда Киева.

«Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве в отношении первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Переломы С.В. назначен на 3 мая 2017 года (13 час. 00 мин.)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 апреля были задержаны Мартыненко и Перелома, которых Соломенский суд под давлением отдельных народных депутатов отпустил на поруки. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение суда. Детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелома в деле Мартыненко о причинении ущерба ГП «ВостГОК» на сумму $17,28 млн. По версии следствия, он обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «ВостГОК».

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