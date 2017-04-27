Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 08:48
Улица имени декоммунизация
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Декоммунизация названий улиц в Одессе не проходит: Чапаев не был коммунистом

Одесский городской совет во время очередной сессии 26 апреля вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили. Так, в Одессе теперь снова есть улица 25-Чапаевской дивизии.

Как сообщает Одесса News, вопрос о переименовании улиц не стоял в повестке дня, розданной депутатам заранее.
Его в ходе утверждения регламента внёс депутат Одег Брындак, бывший секретарь горсовета.

Таким образом в регламент работы сессии был внесён вопрос «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы».

В ходе дебатов депутаты решили вернуть Одессе и одесситам названия улицы 25-й Чапаевской дивизии, Бабушкина, Бадаева, Белинского, Гайдара, Терешковой, проспект Маршала Жукова.

В таблице переименований против этих названий поставлены отметки: «Не подпадает под действие Закона «О декоммунизации», или «историко-топонимическая комиссия горсовета не рекомендует переименовывать».

Депутаты и, в частности, Олег Брындак, считают, что переименование, которое прошло в мае 2016 года по распоряжению Саакашвили, было принято без учета мнения одесситов, местного самоуправления и топонимической комиссии горсовета. Поэтому было предложено вернуть названия, дав им, по возможности, дореволюционные названия. Так, восемь Чапаевских переулков, которые распоряжением Саакашвили получили имена погибших в АТО защитников Украины, стали Старокозацкими.

После обсуждения вопроса решение поддержали 46 депутатов, которые утвердили названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.д.) на украинском и русском языках.

«Не повезло» Карлу Либкнехту — улица его имени так и останется улицей Небесной сотни. А переулок Либкнехта стал переулком Героев Крут.

К вопросу о переименовании улиц депутаты вернулись не случайно, ведь Одесский горсовет на своём сайте провёл опрос, показавший, что из 5 тысяч опрошенных 75% поддерживают прежние названия улиц.

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