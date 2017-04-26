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Юлия Тимошенко в Одессе: доверие к Президенту Украины составляет 3 процента

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко с агитационными целями побывала в Одессе, где провела пресс-конференцию, на которой призвала все здравые общественные силы объединиться против действующей власти.

Как сообщает Таймер, по оценкам Тимошенко, нынешняя власть в Украине является худшей за всю её историю.

В частности, Тимошенко резко осудила планы властей разрешить продажу земель сельскохозяйственного назначения.

«В обществе абсолютное доверие к президенту Украины составляет 3 процента, к правительству — 2%, к Верховной Раде — 1%. Это называется «Три, два, один — пуск!» — заявила Тимошенко. — Это означает, что они уже все находятся на выходе».

«Украинское общество их уже никогда не выберет ни на одну должность, — подчеркнула лидер «Батькивщины». — То, что они сделали со страной, не удавалось сделать ни одному предыдущему режиму».

«Они не тратят времени зря: для них каждый день, каждая неделя, каждый месяц — это шанс уйти не с пустыми руками», — уверена Тимошенко.

Видео: Таймер

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Юлия Тимошенко в Одессе: доверие к Президенту Украины составляет 3 процента 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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