Одесские новости 26.04.2017 20:02
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В Одесской области на Дунае задержаны два псевдоучёных-браконьера

В рамках специальных мероприятий «Дунай-2017″ пограничники Измаильского отряда на реке Дунай задержали двух учёных-браконьеров с уловом рыбы на 155 тысяч гривен.

Как сообщает Госпогранслужба, учёными назвали себя два браконьера, попавшиеся погранотряду отдела «Рени» и представителям рыбохраны, осуществлявшим совместный контроль в приграничных территориях.

На одном из причалов рыбопромышленного предприятия под видом учёных браконьеры рыбачили в запрещённый период.thumb_news_20170424_101511_1493018111

Проверка показала, что рыбка ловилась за пределами районов, определённых научной программой, а высота сетей превышала разрешённую на 2 метра.

Сумма убытка государству составила 155 тысяч гривен.

На правонарушителей составлены процессуальные документы.

А улов 200 кг рыбы разных пород, 2 лодки и 4 сетей длиной почти 300 метров изъяты. news_20170424_101501_1493018101 Cropped

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Фото: Госпогранслужба

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