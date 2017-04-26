В Одесской области на Дунае задержаны два псевдоучёных-браконьера

В рамках специальных мероприятий «Дунай-2017″ пограничники Измаильского отряда на реке Дунай задержали двух учёных-браконьеров с уловом рыбы на 155 тысяч гривен.

Как сообщает Госпогранслужба, учёными назвали себя два браконьера, попавшиеся погранотряду отдела «Рени» и представителям рыбохраны, осуществлявшим совместный контроль в приграничных территориях.

На одном из причалов рыбопромышленного предприятия под видом учёных браконьеры рыбачили в запрещённый период.

Проверка показала, что рыбка ловилась за пределами районов, определённых научной программой, а высота сетей превышала разрешённую на 2 метра.

Сумма убытка государству составила 155 тысяч гривен.

На правонарушителей составлены процессуальные документы.

А улов 200 кг рыбы разных пород, 2 лодки и 4 сетей длиной почти 300 метров изъяты.



Фото: Госпогранслужба

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