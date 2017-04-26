Главные новостиОдесские новости 26.04.2017 08:50
СБУ
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СБУ обнаружила в Одесском морпорту в обувных коробках рекордную партию амфетамина

Служба безопасности Украины в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что наркодельцы прислали в Одесский морской порт контейнер вроде бы с грузом обуви из одной из стран Средиземноморья. Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг психотропов, известных под названием «каптогон», — отмечается в сообщении СБУ.n_3218_57079630n_3218_74613428n_3218_18966053

Стоимость изъятого наркотика по ценам «чёрного рынка» составляет 6 миллионов долларов США.n_3218_52711374n_3218_44545384

«Оперативники спецслужбы задержали трех преступников при получении груза. Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины», — отметили в ведомстве», — сообщает пресс-служба.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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