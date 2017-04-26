Главные новостиОдесские новости 26.04.2017 15:27
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Очередные происки телефонных гангстеров в Одессе: заминирован горсовет

26 апреля сотрудники правоохранительных органов получили информацию о минировании здания Одесского городского совета, в котором сегодня проходит сессионное заседание.

Как сообщает Думская, председатель горсовета Геннадий Труханов предложил поставить на голосование вопрос о прекращении работы сессии.

«Правоохранители уже сегодня проверяли здание и не выявили никаких взрывных устройств, скорее всего, это телефонные гангстеры, которые вчера сообщали о минировании кладбища», — отметил мэр Одессы.

В итоге 57 голосами депутаты поддержали решение продолжать сессию.

Однако, сотрудники главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области обходят кабинеты горсовета и просят всех покинуть здание.

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