Очередные происки телефонных гангстеров в Одессе: заминирован горсовет

26 апреля сотрудники правоохранительных органов получили информацию о минировании здания Одесского городского совета, в котором сегодня проходит сессионное заседание.
Как сообщает Думская, председатель горсовета Геннадий Труханов предложил поставить на голосование вопрос о прекращении работы сессии.
«Правоохранители уже сегодня проверяли здание и не выявили никаких взрывных устройств, скорее всего, это телефонные гангстеры, которые вчера сообщали о минировании кладбища», — отметил мэр Одессы.
В итоге 57 голосами депутаты поддержали решение продолжать сессию.
Однако, сотрудники главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области обходят кабинеты горсовета и просят всех покинуть здание.