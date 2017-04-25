Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 20:14
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В одесском парке имени Горького появились необычные фигуры

С наступлением тепла ООО «Веста» совместно с Малиновской районной администрацией Одесского горсовета продолжили работы по благоустройству парка им. Горького.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, в парке продолжилась практика установки топиарных фигур.

Отмечается, что к зелёным скульптурам рояля и цветущей гитары добавились ещё две удивительные фигуры — цветущие будильник и книга.2 (4)

Будильник не простой — с «золотым» циферблатом, а в фигуре раскрытой книги на развороте «золотыми» буквами написаны слова первого куплета и припева из знаменитой оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация». 3 (2)

Все скульптуры созданы из искусственного газона. Рояль выполнен в натуральную величину и украшен искусственными цветами (внутри рояля живые не приживаются). Другие композиции в среднем имеют размеры 2х2 м. 1 (4)

Топиарные фигуры украшают парк им. Горького круглый год. В планах авторов еще одна скульптура — женская туфелька.

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