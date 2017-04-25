Губернатор Одесской области отчитался за 100 дней своего правления

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отчитался о 100 днях, проведённых на этом посту.

Как собщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, пресс-конференция губернатора области с отчётом транслировалась в режиме онлайн.

Отмечается, что себе в заслугу 100-дневный губернатор поставил существенный рост показателей реального сектора экономики в сравнении с таким же периодом 2016 года.

«Объём промышленного производства вырос на 8,7%, объём грузовых перевозок – на 14,3%, объём выполненных строительных работ – в 1,7 раза, объём розничной торговли– на 4,4%», — сообщил Максим Степанов.

При Степанове возобновлена работа Одесского припортового завода в Южном, ряд предприятий области обеспечен госзаказами «Укроборонпрома», активизировалась инвестиционная деятельность.

По словам Степанова, особой гордостью для региона по итогам первых месяцев 2017 года является значительный рост поступлений таможенных платежей.

«В марте вообще был поставлен рекорд Одеской таможни за всё время независимости Украины. Поступления составили более 2,2 млрд. грн. Как видим, для эффективного выполнения таможней своих обязанностей нужны не скандалы и пиар, а согласованная работа органов власти», — отметил Максим Степанов.

Председатель Одесской ОГА рассказал, что эти поступления дали возможность направить значительные средства на ремонт и строительство дорог в Одесской области. В этом смысле как положительный момент за 100 дней губернаторства, Степанов отметил

завершение работ на 5 участках ремонта трассы Одесса-Рени общей протяженностью 25 км, начало работ по восстановлению дороги Спасское-Вилково общей протяженностью 44 км и капитального ремонта участка дороги Киев-Одесса.

Говоря о состоянии дел в транспортной отрасли, Степанов также отметил введение в эксплуатацию нового терминала «Международного аэропорта Одесса», подписания соглашения о сотрудничестве с одесским аэропортом зарубежных авиакомпаний AirBaltic и израильской компании Sun d ‘Or, открытие 5 новых автобусных маршрутов между населенными пунктами области.

Как сообщалось, 22 марта в Одессе председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы, который получил название «Умный регион», предусматривающий реализацию 4 основных региональных приоритетов — «Повышение качества управления региональным развитием», «Обеспечение конкурентоспособной региональной экономики», «Развитие общин и человеческого потенциала», «Обеспечение достойного качества жизни».

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