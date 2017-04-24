Около 50 туркомпаний приняли участие в одесском туристическом фестивале

22-23 апреля 2017 года в Городском саду Одессы в рамках Международной туристической недели прошел фестиваль, в котором приняли участие около 50 украинских и зарубежных туркомпаний.

Как сообщает официальный сайт Одесского горсовета, разнообразные формы досуга гостям предлагали туристические организации Львова, Тернополя, Сум, Луцка, Киева и Одессы, а также Турции, Словакии и Греции.

Все желающие смогли ознакомиться с достопримечательностями этих стран, образовательными программами, информацией о турах, маршрутах и экскурсиях. Можно было выбрать наиболее привлекательные варианты отдыха, приобрести путевки, получить консультации о визовых режимах, бронировании отелей и билетов.

На фестивале прошел розыгрыш путевок, победители которого выиграли авиабилеты в Прагу, отдых в Карпатах, Затоке и сертификат на обслуживание автомобиля.

Туристический фестиваль украсили выступления национальных творческих коллективов. Ярким шоу стало исполнение греческих танцев.

Фото: «Одесса»

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