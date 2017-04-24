Одесские новости 24.04.2017 17:35
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Нон-стоп по-одесски: 48 часов беспрерывной музыки

48-часовой театрализованный перформанс в формате нон-стоп представили музыканты из разных стран на 23-м одесском фестивале современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки», который проходит в Одесской филармонии.

Как отмечает официальный сайт Одесского горсовета, организаторами международного фестиваля современного искусства выступили ассоциация «Новая музыка» при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

В ходе фестиваля зрителям был представлен непрерывный 48-часовой перформанс авангардной, современной и постсовременной музыки с использованием театральных форм и жанров. 6 (2)

На сцене Одесской филармонии в формате нон-стоп звучали произведения современных композиторов, многие из которых были исполнены впервые. Исполнители — музыканты из разных стран мира: Австралии, Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Эквадора, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Польши, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Чили. 1 (2)

Свое виртуозное искусство зрителям представили перкуссионные ансамбли Фрайбургского и Любецкого музыкальных университетов, хор студентов и образцовый детский хор школы педагогической практики Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой. 2 (2)

Удался и вечер памяти украинского оперного певца Василия Слипака, и гранд-концерт памяти композитора, доцента музыкальной академии, члена Национального союза композиторов Украины Юлии Гомельской.5 (1) 34 (2)7 (1)

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