Нон-стоп по-одесски: 48 часов беспрерывной музыки

48-часовой театрализованный перформанс в формате нон-стоп представили музыканты из разных стран на 23-м одесском фестивале современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки», который проходит в Одесской филармонии.



Как отмечает официальный сайт Одесского горсовета, организаторами международного фестиваля современного искусства выступили ассоциация «Новая музыка» при поддержке департамента культуры и туризма Одесского городского совета.

В ходе фестиваля зрителям был представлен непрерывный 48-часовой перформанс авангардной, современной и постсовременной музыки с использованием театральных форм и жанров.

На сцене Одесской филармонии в формате нон-стоп звучали произведения современных композиторов, многие из которых были исполнены впервые. Исполнители — музыканты из разных стран мира: Австралии, Австрии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Эквадора, Израиля, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Польши, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Чили.

Свое виртуозное искусство зрителям представили перкуссионные ансамбли Фрайбургского и Любецкого музыкальных университетов, хор студентов и образцовый детский хор школы педагогической практики Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой.

Удался и вечер памяти украинского оперного певца Василия Слипака, и гранд-концерт памяти композитора, доцента музыкальной академии, члена Национального союза композиторов Украины Юлии Гомельской.

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