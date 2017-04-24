Одесские новости 24.04.2017 20:47
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241 малыш появился на свет в Одессе на прошлой неделе

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появился на свет 151 новорожденный и 90 малышей родились в Одесском областном перинатальном центре.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета.

Количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками.

Лидером по числу родившихся малышей среди городских родильных домов Одессы на минувшей неделе стал роддом №1, где увидели свет 48 детей.

Всего за неделю родилось четыре двойни.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти: №1, №2, №4 и №7.

В городском роддоме №5 проводят ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию. Его работу в обычном режиме и госпитализацию пациенток планируют возобновить 19 мая 2017 года.

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