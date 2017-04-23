В Одессе горел Северный рынок, есть пострадавшие

Вечером 22 апреля в Суворовском районе Одессы возник пожар на Северном рынке.



Горела промтоварная часть рынка, сообщает ресурс 048.

«По предварительным данным, площадь пожара более 500 метров. Тушение пожара осложняется наличием баллонов с газом вблизи. Вероятнее всего, горят химические вещества. На месте работают около 11 единиц техники и 58 спасателей», — говорится в сообщении.

Погибших нет, во время эвакуации людей с рынка от отравления угарным газом пострадали двое сотрудников патрульной полиции, пожар локализован.



Фото и видео: 048

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