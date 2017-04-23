Одесские новости 23.04.2017 08:21
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В Одессе горел Северный рынок, есть пострадавшие

Вечером 22 апреля в Суворовском районе Одессы возник пожар на Северном рынке.

Горела промтоварная часть рынка, сообщает ресурс 048.

«По предварительным данным, площадь пожара более 500 метров. Тушение пожара осложняется наличием баллонов с газом вблизи. Вероятнее всего, горят химические вещества. На месте работают около 11 единиц техники и 58 спасателей», — говорится в сообщении.2daf5fc92e5956fe2987109b6498984f

Погибших нет, во время эвакуации людей с рынка от отравления угарным газом пострадали двое сотрудников патрульной полиции, пожар локализован.ae89b91409c59aecbc5b3efc70a04608 Cropped

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Фото и видео: 048

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В Одессе горел Северный рынок, есть пострадавшие 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

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