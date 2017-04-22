Одесские новости 22.04.2017 15:16
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Одесский миллионер Урбанский задекларировал свои доходы за 2016 год

Народный депутат Украины Александр Урбанский (Блок Порошенко), брат председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского, задекларировал свои доходы, полученные в 2016 году.

Как сообщает Одесса News, общий доход нардепа Александра Урбанского в прошлом году составил: зарплата — 141 тысяча гривен, компенсация за аренду отельного номера — 168 тысяч, «депутатские» — 169 тысяч гривен. Также нардепу вернули долг в 149 тысяч гривен, но при этом одолжил он больше — 174 тысячи гривен.

В распоряжении Александра Урбанского земельный участок площадью в 486, дом в 141 и квартира в 311 квадратных метров, гараж. Брендовых наручных часов народный слуга задекларировал аж девять единиц.

В автопарке у нардепа — Audi А8 2001 года выпуска за 759 тысяч гривен, в аренде с 2016 года Audi Q7, принадлежащий фирме «Южный сенат».

Наличными у Урбанского 23 миллиона 800 тысяч гривен, в банке — 13 тысяч гривен и 33 доллара. Супругу свою в 2016 году облагодетельствовал двумя подарками стоимостью свыше миллиона гривен.

При этом супруга Наталья, предприниматель, сама является миллионершей. В прошлом году бизнес ей принёс 1 миллион 873 гривны (в 2015 году — 1 миллион 292 тысячи), зарплаты в 21 600 и страховые выплаты в 37 тысяч гривен. Наталья выплатила два кредита на общую сумму в 330 тысяч гривен.

Из недвижимости на жену Урбанского задекларированы три подвала, гараж и офис. В гараже — Range Rover Sport 2015 года стоимостью 2 миллиона гривен. У Натальи на одни часы меньше — 8, шуба из соболя и 12 наборов ювелирных изделий.

В банке у супруги нардепа 1 546 гривен и 33 евро.

Также у неё два договора поручительства — на 1 миллион 260 тысяч и 156 тысяч гривен.

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