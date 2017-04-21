Задержан экс-председатель наблюдательного совета ОПЗ Сергей Перелома

Детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому в деле нанесения ущерба ГП «ВостГОК».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Задержанным является бывший председатель наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергей Перелома. В данный момент решается вопрос о сообщении задержанному подозрения.

Первым лицом является задержанный ранее бывший народный депутат Украины, экс-председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко.

По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «ВостГОК». Перелома известен также как фигурант другого уголовного производства — относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре 2016 года. Дело ПАО «ОПЗ» рассматривается в суде, а Перелома имеет статус обвиняемого.

Комментарии

комментарий