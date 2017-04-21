Одесские новости 21.04.2017 21:32
Взятка в гривнях
Нет комментариев

В Одесской облгосадминистрации поймали на взятке ещё одного чиновника

20 апреля сотрудники полиции поймали на взятке начальника отдела согласований департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной государственной администрации.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

Отмечается, что «чиновник требовал и получил 70 тысяч гривен за то, чтобы не замечать нарушений экологического законодательства одной из сетей АЗС в Одессе».

Чиновник задержан.

Решается вопрос о предъявлении ему подозрения в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года на взятке был пойман начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской облгосадминистрации Сергей Помазан.

Комментарии

комментарий

Теги:,
В Одесской облгосадминистрации поймали на взятке ещё одного чиновника 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

18056897_1447744675299052_3230874572620053920_n (1) Cropped
Одесские новости 22.04.2017 08:24

Задержан один из замов гендиректора Одесского НПЗ

21 апреля в аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали одного из заместителей генерального директора ПАО «Одесский НПЗ».…

Читать дальше
17547241_1300084550082687_282595869_o Cropped
Главные новости 11.04.2017 15:55

Губернатор Одесской области заявил о неэффективной работе региональной фитосанитарной службы

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил о неэффективной работе региональной фитосанитарной службы на…

Читать дальше
Взятка в долларах
Главные новости 11.04.2017 08:55

В Одессе взят «на горячем» любитель долларов с портретами президентов в белых буклях

10 апреля во время получения взятки правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя руководителя Одесской таможни. Чиновника…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews