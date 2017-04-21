В Одесской облгосадминистрации поймали на взятке ещё одного чиновника

20 апреля сотрудники полиции поймали на взятке начальника отдела согласований департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной государственной администрации.



Об этом сообщает ТАЙМЕР.

Отмечается, что «чиновник требовал и получил 70 тысяч гривен за то, чтобы не замечать нарушений экологического законодательства одной из сетей АЗС в Одессе».

Чиновник задержан.

Решается вопрос о предъявлении ему подозрения в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года на взятке был пойман начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской облгосадминистрации Сергей Помазан.

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