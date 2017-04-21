В Одесской облгосадминистрации поймали на взятке ещё одного чиновника

20 апреля сотрудники полиции поймали на взятке начальника отдела согласований департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной государственной администрации.
Об этом сообщает ТАЙМЕР.
Отмечается, что «чиновник требовал и получил 70 тысяч гривен за то, чтобы не замечать нарушений экологического законодательства одной из сетей АЗС в Одессе».
Чиновник задержан.
Решается вопрос о предъявлении ему подозрения в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что в марте 2017 года на взятке был пойман начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской облгосадминистрации Сергей Помазан.