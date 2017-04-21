Ненастье в Одесской области: за сутки спасли более трехсот человек

На территории Одесской области из-за метели и налипания мокрого снега с вечера 20 апреля в шести районах области возникли транспортные заторы, из которых спасатели освободили 97 автомобилей и 321 человека, из них 55 детей.



Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Одесской области.

«Создались заторы транспортных средств в Раздельнянском (с. Новые Чобручи, с. Петр-Евдокиевка), Тарутинском (с. Виноградовка, с. Подгорное, с. Ганновка, с. Лесное), Беляевском р-не (с. Васильевка, с. Каменка), Ивановском (пгт Знаменка, с. Белка, с. Михайлополь), Лиманском (Кулиндоровский дачный массив) и Окнянском (с. Демьяновка) районах. Силами подразделений ГСЧС и службы автомобильных дорог из-за снежных заносов и бездорожья освобождены 97 единиц автотранспорта (из них 2 кареты скорой помощи), спасен 321 человек, из них 55 детей», — говорится в информации.

Спасатели также сообщают, что с 19.00 20 апреля в связи с ухудшением погодных условий запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 «Киев-Одесса», на участке км 308+000-км 464+122 до особого распоряжения.

Осуществлено 5 выездов на поваленные деревья: пгт Тарутино, г. Болград (2 выезда), г. Черноморск (2 выезда). Всего распилено и убрано 7 деревьев. От ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 24 спасателя. В г. Килия, ул. Суворова, 99 спасатели с помощью мотопомпы «Stark» откачали 186 куб. м дождевой воды.

Для проведения неотложных работ и ликвидации последствий осложнения погодных условий от ГСЧС Украины в Одесской области привлечено 20 единиц техники и 93 человека личного состава, от Нацполиции — 5 экипажей и 10 человек личного состава, от Службы автодорог — 20 единиц техники и 28 работников.

Кроме того, по сообщению ПАО «Одессаоблэнерго» по состоянию на утро 21 апреля в результате порывов ветра отключены 245 населенных пунктов районов области. Больше всего в Подольском — 113, Белгород-Днестровском — 102 и Измаильском районах — 30 населенных пунктов. Продолжается возобновление электроснабжения.

В круглосуточном режиме в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области работает оперативный штаб по ликвидации последствий осложнения погодных условий во главе с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

Фото: ГУ ГСЧСУ, ООГА

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