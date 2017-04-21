Девушки из Южненского «Химика» седьмой раз подряд лучшие в Украине

Южненский женский волейбольный клуб «Химик» на паркете ФСК «Олимп» принимает финальный тур чемпионата Украины среди команд Суперлиги.

Как сообщает «Думская», победа над винницкой командой «Медуниверситет» со счётом 3:0 принесла «Химику» досрочный, седьмой подряд титул чемпиона Украины. При этом южненские девушки выиграли все свои матчи на внутренней арене в завершающемся сезоне (в том числе, и матчи Кубка и Суперкубка Украины).

Сегодняшний поединок с тернопольской «Галычанкой» и завтрашний – с луцкой «Волынью» превращаются для южненок в чистую формальность. А вот для их соперниц эти игры очень важны в виду того, что обе команды сражаются за второе место.

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