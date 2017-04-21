«Черноморец» опять не сможет провести игру у себя дома из-за травки

Игру 27 тура Чемпионата Украины по футболу между командами «Черноморец» и «Динамо» (Киев) перенесли в столицу.

Как сообщает Укринформ, матч пришлось перенести в Киев из-за неудовлетворительного состояния газона на одесском стадионе «Черноморец».

Отмечается, что Дирекция украинской футбольной Премьер-лиги удовлетворила ходатайство ФК «Черноморец» и разрешила проведение матча 27-го тура чемпионата Украины между одесской командой и киевским «Динамо» в столице.

Матч пройдет на НСК «Олимпийский» 30 апреля и начнется в 19.30.

Поле обещают привести в порядок в течение следующего месяца.

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