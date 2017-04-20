Одесские новости 20.04.2017 10:48
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Взрывотехникам нашли работу в Суворовском райсуде Одессы

Специалисты-взрывотехники, полиция и «чрезвычайники» ищут сегодня, 20 апреля, взрывоопасный предмет в здании Суворовского районного суда Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции в г. Одессе.

Как отмечается, вся эта группа проверяет информацию о минировании здания суда, поступившую 20 апреля в 7.50.

Сейчас в здание на ул. Черноморского казачества никого не пускают.

Работают следственно-оперативная группа Хаджибеевского ОП, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций, специалисты-взрывотехники.

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