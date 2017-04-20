20.04.2017 18:15
Земля
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Министерство обороны планомерно «подгребает» под себя земли Одесской области

Высшим хозяйственным судом Украины подтверждена правомерность возвращения Министерству обороны Украины земель на территории Тарутинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что совместными усилиями юристов Минобороны и военной прокуратуры Южного региона Украины возвращен земельный участок в сферу управления Минобороны в Тарутинском районе Одесской области.

18 апреля судом признаны недействительными два договора аренды земли, благодаря чему Минобороны вернулись 807,984 га нормативно-денежной стоимостью 22,46 миллиона гривен. 800 га уже возвращены, а за 7,984 ещё ведётся юридическая борьба.

Одновременно Министерство обороны проводит активную юридическую деятельность и вокруг возвращения себе земель Тарутинского общевойскового полигона. Результаты этой работы очевидны: суд признал недействительными 4 договора аренды спорных земель, заключённые Тарутинской райгосадминистрацией и частным предпринимателем. В результате оборонному ведомству возвращены земельные участки общей площадью 350 га стоимостью 1,15 млн. грн. на территории военного городка № 11.

Также Высшим хозяйственным судом отказано в принятии встречного иска Тарутинской РГА к Белгород—Днестровской КЭЧ о прекращении прав постоянного пользования бывшим Одесским военным округом земельным участком Тарутинского полигона с 01.01.1998 года. А это означает непризнание ещё 5 договоров аренды 2800 га земли, щедро розданных тарутинскими чиновниками частным предпринимателям.

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