Кто в Одессе 21 апреля останется без света

Центральный и Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 21 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.



Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Б. Арнаутская, 2;

пер. Канатный, 3-10.

09:00-17:00

1-я — 3-я Улица;

ул. Тираспольская, 2-10, 1-3;

ул. Житомирская, 8-12, 38;

ул. Прирельсовая, 2-4, 1-3;

ул. Танкистов.

09:00-16:30

Южный РЭС

Жил. дома:

ул. Ильфа и Петрова, 27, 27а, б, в, 31;

Автомойка Автокласс.

09:00-17:00

Жил. дома:

ул. Кондрашина, 18, 20;

Фонтанская дор., 14г, 16А.

09:00-19:00

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