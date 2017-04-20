Одесские новости 20.04.2017 19:00
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Кто в Одессе 21 апреля останется без света

Центральный и Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 21 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Б. Арнаутская, 2;
пер. Канатный, 3-10.
09:00-17:00

1-я — 3-я Улица;
ул. Тираспольская, 2-10, 1-3;
ул. Житомирская, 8-12, 38;
ул. Прирельсовая, 2-4, 1-3;
ул. Танкистов.
09:00-16:30

Южный РЭС

Жил. дома:
ул. Ильфа и Петрова, 27, 27а, б, в, 31;
Автомойка Автокласс.
09:00-17:00

Жил. дома:
ул. Кондрашина, 18, 20;
Фонтанская дор., 14г, 16А.
09:00-19:00

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