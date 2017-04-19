Главные новостиУкраинские новости 19.04.2017 11:05
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В акватории Чёрного моря исчез сухогруз «Герои Арсенала»

В Черном море пропал сухогруз, на борту которого были украинцы.

Как сообщает «РИА-Новости», сухогруз «Герои Арсенала» под флагом Панамы с зерном следовал из Ростовской области в Турцию и потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченской переправы.

«В акватории Черного моря продолжается комплекс мероприятий по поиску и спасению членов экипажа судна «Герои Арсенала», которое, находясь в 14 морских милях от берега, подало сигнал «SOS», — говорится в сообщении.

В 05:34 был найден и поднят на борт судна «Армада Навигатор» один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь.

К спасательной операции привлечена авиация. Поисковые работы с воздуха осложняются волнением моря до 4 баллов.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 россиянина и 1 грузин.

По данным СМИ, пятерых членов экипажа удалось спасти, семеро считаются пропавшими без вести.

Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело. Затонувшее судно принадлежало турецкой компании «Gunes shipping».1492546385

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