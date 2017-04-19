По имеющимся у нардепа Рабиновича данным, в Одессе 2 и 9 мая не обойдётся без провокаций

Народный депутат Украины Вадим Рабинович предупредил о возможных провокациях к годовщине трагедии 2 мая в Одессе.

Об этом нардеп заявил в прямом эфире телеканала «112», сообщает Таймер.

Политик считает, что к трёхлетней годовщине майской бойни в Одессе готовятся провокации с привлечением 27 миллионов гривен.

«По имеющимся у меня данным, и это очень серьёзные данные, громадные деньги выделены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая и 9 мая. Туда поедут специальные эмиссары, будут оплачивать эти провокации молодым людям с разных сторон, чтобы создать иллюзию конфликта и воспользоваться этой ситуацией», — сказал Рабинович.

По его словам, речь идёт о сумме в 27 миллионов гривен, которые будут выплачиваться «разного рода провокаторам».

«Я прошу считать произнесённое мною с экрана официальным депутатским обращением к правоохранительным органам страны: нельзя допустить таких вещей в Одессе, принимайте срочные меры! Правоохранителей такая информация накануне майских праздников должна интересовать в первую очередь!» — резюмировал Рабинович.

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